В Пермском крае тушат девять лесных пожаров

В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено девять лесных пожаров, сообщили Накануне.RU в Пермском лесопожарном центре.

В настоящее время из девяти пожаров полностью потушили пять: в Веслянском, Гайнском, Чердынском, Красновишерском и Колвинском лесничествах.

Локализованы пожары в Кочевском и Чердынском лесничествах. В Веслянском и Колвинском лесничествах тушение продолжается.

Самый крупный пожар находится в Веслянском лесничестве. Его площадь составляет 4 га. В 24 км от пожара расположен поселок Усть-Черная.

К тушению привлечены шесть парашютистов-пожарных Гайнского отделения лесопожарного центра.