На подконтрольных территориях Украины восстановлена централизованная власть, - Минобороны

Централизованная муниципальная власть восстановлена во всех населенных пунктах Украины, подконтрольных российской армии, сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что налажены продовольственные поставки, начинают работу рынки и городские службы.

В Минобороны добавили, что местные жители вместе с военными восстанавливают инфраструктуру. Российские военнослужащие несут боевое патрулирование и помогают жителям в решении бытовых проблем.

В ходе спецоперации ВС РФ получили контроль над Херсонской областью и частями Запорожской и Харьковской областей. Местные администрации заявляли, что в регионах пройдут референдумы о присоединении к России.

Напомним, глава ДНР Денис Пушилин призвал создать органы власти в Херсонской и Запорожской областях перед тем, как устраивать там какой-либо референдум. По его словам, для жизнеобеспечения населения на этих территориях, для выстраивания экономики должна быть система управления.