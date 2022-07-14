14 Июля 2022
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Реконструкция храма в Верхотурье (2022) | Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Дипломная практика на восстановлении храмов: Студенты УрГАХУ при поддержке фонда святой Екатерины трудятся в Верхотурье

В духовной столице Урала - Верхотурье продолжается реставрация храмов.

верхотурье, реконструкция, храм, рпц(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Магистранты Уральского государственного архитектурно-художественного университета при поддержке Фонда святой Екатерины приступили к реализации реставрационного проекта по восстановлению и сохранению комплекса зданий мужского Свято-Николаевского монастыря в Верхотурье.

верхотурье, студенты(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Для будущих молодых специалистов эта работа является магистерской практикой, которая призвана максимально быстро подготовить будущих реставраторов к работе в «полях».

верхотурье, реконструкция храма(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Работа студентов и их руководителя началась с игуменского корпуса — здания для настоятеля и почетных гостей монастыря, где проходят светские мероприятия, переговоры и встречи. Магистранты выставили нулевой уровень, провели обмеры помещения, зафиксировали его текущее состояние, составили чертежи для дальнейших работ.

верхотурье, студенты(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Работа вживую совсем другая, потому что компьютерные чертежи могут быть слишком точными и расходиться с реальным положением дел. Здание переделывалось два раза, внутри есть множество аспектов, которые необходимо было заметить и учесть при обмерах и проектировании», — объясняет Елена Соловьева, магистрант кафедры «Истории искусств и реставрации» УрГАХУ.

верхотурье, студенты(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Для девушки реставрация игуменского корпуса станет дипломным проектом, в который войдет составление планов, согласование и реализация интерьеров помещения. В реализации программы ей помогают однокурсницы: девушки вместе проводят замеры, составляют чертежи, проводят необходимые подсчеты.

верхотурье, студенты(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Мужской Свято-Николаевский монастырь — основа духовного облика Верхотурья, и реставрация всех храмов и зданий требует кропотливой подготовки и долгой реализации. Благодаря сотрудничеству Фонда и университета у магистров есть уникальная возможность участвовать в работах с самого начала, а значит, увидеть важные мелочи, которые при теоретическом подходе зачастую не учесть.

верхотурье, реконструкция, храм, рпц, церковь(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Объект находится на рельефе, поэтому даже такая фундаментальная задача, как выставление нулевого уровня, становится непростой. Часть стен уходит вниз, и нам пришлось придумывать, как провести обмер ровно», — рассказывает Екатерина Котлова, магистрант кафедры «Истории искусств и реставрации» УрГАХУ.

Реставраторы адаптируют объекты наследия под современные условия эксплуатации, не нарушая их исторический облик.

верхотурье, студенты(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Вообще, на данный момент реставраторы одни из самых востребованных профессионалов, и эта практика стала важным шагом в привлечении новых специалистов для восстановления исторического облика духовной столицы Урала.

«Для нас работа на таком сложном и важном объекте — уникальный шанс получить опыт и реализовать дипломные проекты студентов», — отмечает заведующий кафедрой «Истории искусств и реставрации» УрГАХУ Михаил Голобородский.

голобородский, ургха(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Восстановление храмов и других объектов на территории Верхотурья — одна из самых масштабных государственно-частных инициатив.

Теги: фонд святой екатерины, студенты, реставрация, верхотурье



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