14 Июля 2022
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Политика Санкт-Петербург
Евгений Пригожин (2021) | Фото: ТАСС / Михаил Метцель

"Расчленят в суде": бизнесмен Пригожин ответил политологу Гавре за клевету о "медиаатаке" на Беглова

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин намерен судиться с политологом и главным редактором издания «Региональные комментарии» Дмитрием Гаврой за его слова о «медиаатаке» на губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

В своем ответном сообщении после обвинений со стороны политолога Пригожин отметил, что Гавра плохо следит за современными реалиями и не разбирается в ситуации. Однако он не мог оставить без внимания его слова о якобы подготовленной бизнесменом «медиаатаке» со стороны бизнесмена и подготовил судебный иск о недостоверной и порочащей честь информации, которую распространяет Гавра.

«В России большое количество недожурналистов, недополитологов и болтунов с большой буквы «Б». Кстати, с той же буквы начинается слово б***и. Господин Гавра плохо следит за реалиями и плохо разбирается в ситуации, в связи с чем позволяет себе такие оплошности. За это мои юристы и расчленят его в суде», - цитирует его слова пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее Пригожин дал интервью петербургским СМИ в котором раскритиковал градоначальника Северной столицы за его бездействие. Стоит также отметить, что Беглова регулярно критикуют сами петербуржцы, жалуясь на его провальные реформы и невыполненные обещания.

Теги: александр беглов, евгений пригожин, северная столица, медиаатака, конкорд



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