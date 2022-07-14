14 Июля 2022
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Общество Свердловская область
водонапорная башня, Екатеринбург, 100е (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге готовят "Гомофобный пикник" перед "Неделей гордости ЛГБТ"

Сообщество "Белые в городе" устраивает "Гомофобный пикник" в рамках молодежного фестиваля "Традиционная неделя". Мероприятие пройдет 19 июля - во второй день фестиваля на сквере у театра Драмы у набережной Рабочей молодежи.

На всю неделю, сразу же после проведения Царских дней, организаторы подготовили по одному мероприятию в день. В ближайший понедельник в 18.00 пройдет лекция "Мораль и нравственность в 21 веке" (ул. Большакова 25, первый этаж, отдельный вход, Urban Jungle). В 15.00 во вторник - "Гомофобный пикник". Организаторы предлагают взять с собой плед или одеяло, печенье и чай в термосе. В среду в 18.00 на площадке у Храма-на-Крови запланирована "Экскурсия правый Екатеринбург". В 21.00 в четверг в сквере за оперным театром будет просмотр фильма на природе. В пятницу в 18.00 - выставка картин Павлика Морозова в одноименном парке.

Что именно предусматривает тот же "Гомофобный пикник" или какие фильмы ждут участников фестиваля, не раскрывается. Организаторами выступают сообщество "Белые в городе", молодежное движение "Содружество", "Евразийский Союз молодежи Урала", Уральский фонд национальной культуры, Уральское право-консервативное движение и "Альянс безопасности и охраны порядка", выступающие в роли службы безопасности.

Добавим, что с 1 по 7 августа в Екатеринбурге пройдет "Неделя гордости ЛГБТ". На днях депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман раскритиковал Екатеринбург как один из центров однополых отношений в стране.

Теги: гомофобный пикник, Традиционная неделя, ЛГБТ, Екатеринбург



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