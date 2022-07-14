14 Июля 2022
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Экономика Центральный ФО В России Липецкая область
электромобиль, Mitsubishi i-MiEV (2012) | Фото:Накануне.RU

Объявлена дата начала производства в России электромобилей Evolute

В Минпромторге назвали дату начала производства в России электромобилей Evolute и поступлении их в продажу.

"Производство электромобилей Evolute будет запущено в сентябре, а в продажу первые автомобили поступят в этом же месяце", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Минпромторга.

Напомним, эти электромобили будут производить на заводе "Моторинвест", что в Липецкой области.

"Производство нового электромобильного бренда Evolute в России – важный и своевременный шаг на пути развития индустрии национального транспорта. Нет никаких сомнений, что Липецкая область может стать ключевым центром современной электромобильной отрасли", - сказал в конце марта генеральный директор ООО "Моторинвест" Александр Лапин.

Добавим, на покупку Evolute, на которые действует повышенная скидка 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тыс. руб., можно будет получить льготный автокредит.

Теги: Evolute, электромобиль, Липецк, Моторинвест



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