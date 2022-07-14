14 Июля 2022
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Коллаж, Константин Струков, Игорь Евтушок, Дмитрий Пашов (2021) | Фото: Накануне.RU

УГМК и Струков могут приобрести активы Petropavlovsk

Заявки на покупку активов золотодобывающей компании Petropavlovsk подали ее крупнейший кредитор - "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК) - и основной акционер Константин Струков, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, для Струкова покупка отдельных активов Petropavlovsk - это возможность частично вернуть свои инвестиции. По данным отчетности "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК) Струкова, в 2020 году она заплатила $270 млн за порядка 22% акций Petropavlovsk и конвертируемые облигации. С тех пор котировки Petropavlovsk упали более чем в десять раз.

Президент УК "Южуралзолото Группа компаний" Струков владеет 29,19% Petropavlovsk.

В марте сообщалось о планах "Южуралзолота" продать пакет акций Petropavlovsk PLC. Однако позже компания приняла решение не закрывать сделку.

Petropavlovsk PLC входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота.

Теги: Petropavlovsk, струков



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