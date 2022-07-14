14 Июля 2022
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) (2022) | Фото: Dondi Tawatao / Getty Images

FT: Запад хочет ужесточить контроль за использованием переданного Украине оружия

Страны Запада намерены ужесточить контроль за оружием, которое передается киевскому режиму, так как выявлены случаи продажи его на черном рынке. Об этом пишет британская Financial Times.
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Чиновники в западных странах говорят, что когда оружие пересекает границу с Украиной, его дальнейшая судьба неизвестна, в том числе находится ли оно на Украине. Координатор совета по нацбезопасности при президенте США Джон Кирби сказал, что в Белом доме разделяют обеспокоенность судьбой американского оружия.

Ранее еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила, что ЕС создаст хаб в Молдавии, чтобы помешать незаконной торговле оружием с Украины, так как "не все многочисленное оружие на Украине находится в правильных руках".

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что все западное оружие проходит тщательный учет перед отправкой на фронт, а слухи о продаже - это российская пропаганда с целью сорвать поставки. Ему вторит и секретарь СНБО Алексей Данилов, который расценил подобные заявления как "беспочвенные".

Украинские телеграм-каналы пишут, что скандал с контрабандой оружия заставил офис Владимира Зеленского искать механизмы контроля, которые устроят Запад. Разрабатываются варианты допуска инструкторов или наблюдателей от НАТО, которые должны следить за поставками западного вооружения прямо на фронт. "Легитимный" сообщает, что критические заявления западных политиков и материалы в западной прессе по поводу попадания западного оружия с Украины на черный рынок вызвали переполох на Банковой. А Зеленский дал приказание СБУ привести в порядок все бумаги по передаче западного вооружения.

Теги: Украина, ВСУ, оружие



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