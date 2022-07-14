14 Июля 2022
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Полки с сахаром в магазине (2022) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье снизились цены на сахар

В Пермском крае в июне 2022 года индекс потребительских цен на товары и услуги составил 99,7%. По данным Пермьстата, этот показатель ниже 100% второй месяц.

Цены снизились на сахар (- 8,9%), яйца (- 5,8%), молоко (- 4,5%). Также произошло снижение цен на овощи, за исключением картофеля и зелени. Выросли цены на пищевую соль (+7,4%), кофе натуральный растворимый (+5,6%), молоко сгущенное (+5,1%), шоколад (+5,1%).

Среди непродовольственных товаров на 3,2% упали в цене персональные компьютеры, на 2,6% — электротовары, на 2,1% — телерадиотовары. Также зафиксировано уменьшение стоимости шин для легковых автомобилей (- 5%) и подержанных легковых автомобилей иностранных марок (- 3,2%).

При этом на 0,1-6,4% выросла стоимость моющих и чистящих средств, на 0,2-5,6% — парфюмерно-косметических товаров.

Теги: цены, сахар, овощи, пермьстат, яйца, молоко



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