В Прикамье снизились цены на сахар

В Пермском крае в июне 2022 года индекс потребительских цен на товары и услуги составил 99,7%. По данным Пермьстата, этот показатель ниже 100% второй месяц.

Цены снизились на сахар (- 8,9%), яйца (- 5,8%), молоко (- 4,5%). Также произошло снижение цен на овощи, за исключением картофеля и зелени. Выросли цены на пищевую соль (+7,4%), кофе натуральный растворимый (+5,6%), молоко сгущенное (+5,1%), шоколад (+5,1%).

Среди непродовольственных товаров на 3,2% упали в цене персональные компьютеры, на 2,6% — электротовары, на 2,1% — телерадиотовары. Также зафиксировано уменьшение стоимости шин для легковых автомобилей (- 5%) и подержанных легковых автомобилей иностранных марок (- 3,2%).

При этом на 0,1-6,4% выросла стоимость моющих и чистящих средств, на 0,2-5,6% — парфюмерно-косметических товаров.