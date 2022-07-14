14 Июля 2022
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Происшествия В России
Андрей Гурович (2022) | Фото: МЧС

Экс-замглавы МЧС не признал вину по делу об ущербе в 323 млн рублей

Бывший замминистра МЧС Андрей Гурович, арестованный по обвинению в превышении полномочий, отрицает свою вину.

Об этом он заявил членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы, которые посетили его в изоляторе временного содержания, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось о задержании Гуровича в Москве. У него, а также у других сотрудников МЧС прошли обыски.

13 июля Басманный суд Москвы отправил Гуровича под арест до 11 сентября. По данным следствия, в 2020 году по его указанию из бюджета Мурманской области было выделено более 969 миллионов рублей на строительство госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Так как госпиталь был построен без учета климатических условий региона, он не мог использоваться по назначению, его пришлось демонтировать.

Следствие оценило ущерб по делу экс-замминистра в 323 миллиона рублей.

Теги: гурович, мчс, превышение полномочий



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