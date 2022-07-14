14 Июля 2022
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Общество В России
масочный режим, маска (2020) | Фото: Накануне.RU

Официальных документов Роспотребнадзора об отмене ковид-ограничений нет

Хотя Роспотребнадзор 1 июля на своем сайте объявил, что "приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима", ни одного официального документа по этому поводу издано не было. На это обращает внимание Общественный уполномоченный по защите семьи в ответ на обращения граждан.
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Отмечается, что не опубликовано ни одного нормативного правового акта, который бы отменял предыдущие требования главного санитарного врача РФ Анны Поповой и ее коллег в регионах. Также нет ни одного официального документа Минздрава РФ. Нет вообще ничего документально фиксирующего улучшение эпидситуации по ковиду. Из-за этого во многих регионах граждан, например, до сих пор не допускают к работе без ковид-вакцинации.

Уполномоченный направил Поповой соответствующий запрос и призвал людей писать обращения на сайте Роспотребнадзора. Главные вопросы следующие:

• каким нормативным актом отменены ковидные ограничения?
• было или будет ли указание главсанврачам в регионах о приведении изданных ими постановлений с учетом решения федерального Роспотребнадзора?

Так как было лишь заявление Роспотребнадзора на своем сайте, то формально все ранее введенные ограничения так и не отменены и могут быть вновь возвращены простым устным заявлением.

"При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено", - подтверждает это Роспотребнадзор в своем заявлении от 1 июля.

На этом фоне в регионах России не спешат снимать запрет на митинги.

На днях генеральный директор Всемирной организации здравоохранения призвал все страны вернуть масочный режим, хотя летальность с ковидом в мире снизилась до 0,2%.

Теги: ограничения, Роспотребнадзор



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