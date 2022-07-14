14 Июля 2022
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Экономика В России
Автоваз (2022) | Фото: пресс-служба компании &quot;Автоваз&quot;

В России возобновляются программы льготного автокредитования и лизинга

Минпромторг РФ с 14 июля возобновляет программы льготного автокредитования и лизинга, говорится в сообщении министерства.

Теперь льготные автокредиты можно получить на все модели Lada, УАЗ, ГАЗ стоимостью до 2 миллионов рублей и электромобили Evolute, на которые действует повышенная скидка 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тысяч рублей.

По условиям программы льготного автокредитования, субсидируемая из федерального бюджета скидка составит до 20% от стоимости автомобиля, а для автомобилей, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа — 25% для компенсации стоимости доставки из европейской части России, уточнили в Минпромторге. Раньше скидка по льготным автокредитам составляла 10%, для ДФО — также 25%.

Скидка по программе льготного лизинга составит 10% от стоимости автомобиля, но не более 500 тысяч рублей. Она распространяется на все легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили марок УАЗ, LADA, ГАЗ, КАМАЗ, УРАЛ. Скидка на электромобили составит 35%, но не более 925 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что цены на автомобили Lada снизятся в ближайшее время, в том числе, на фоне запуска программ льготного автокредитования и стабилизации курса рубля.

Как заявил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, Минпромторг готовит программы поддержки спроса, которые позволят снизить конечную цену на транспортные средства.

Теги: льготное автокредитование, лизинг, минпромторг



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