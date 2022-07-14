В посольстве РФ ответили на обвинения Блинкена в изъятии паспортов у украинцев

В посольстве России назвали "низкокачественной дезинформацией" заявления США о насильственном изъятии украинских паспортов.

В телеграм-канале дипмиссии подчеркивается, что очевидно стремление США к поднятию градуса русофобии.

Посольство также отмечает, что заявления Белого дома о якобы организации системы "фильтрационных лагерей" для украинцев являются попытками США очернить ВС России.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Россия якобы насильно удерживает на своей территории до 1,6 млн украинских граждан, у которых забрали паспорта и выдают российские документы, сообщает Regnum.

Напомним, 11 июля президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому все жители Украины смогут получить российское гражданство по упрощенной схеме. До этого право на получение российских паспортов в упрощенном порядке фактически уже было у жителей Донбасса, но речь шла об украинцах, проживавших на территориях ЛДНР.