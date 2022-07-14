Ковидная летальность в мире снизилась до 0,2%

Летальность с ковидом в мире снизилась до 0,2%. Об этом свидетельствуют открытые данные.

В последние недели наблюдается увеличение числа положительных тестов на ковид в среднем с 550 тыс. до 850 тыс. в сутки. Число летальных исходов выросло с 1,4 тыс. до 1,6 тыс.

Быстрое снижение летальности началось зимой. До этого она составляла 1,5-2%. Произошло снижение в 10 раз. При этом реальная летальность, вероятно, еще ниже, так как в ковидные смерти зачисляются все с положительным результатом теста. То есть сама методика учитывает все смерти с ковидом. Однако генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал все страны вернуть масочный режим.

После отмены ковид-ограничений и масочного режима в России резко снизилась смертность, которая в апреле и мае была даже чуть ниже фонового уровня, хотя по март включительно превышала среднюю на 25-30%, а избыточное число смертей составляло 40-50 тыс. ежемесячно при отсутствии какой-либо статистической связи с ковидом.

На днях ВОЗ анонсировала новое "гендерное руководство", где заявила, что "пол не ограничен мужским и женским", а гендерную идеологию планируется еще больше интегрировать в работу ВОЗ.

Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев возмущен заявлениями ВОЗ.

"Вернуть масочный режим и признать третий пол! Давайте надеяться, что ВОЗ продолжит сходить с ума и призовет к чему-то еще более странному, чтобы уж всем все окончательно стало понятно", - написал он.