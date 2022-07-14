Казахстан "приютит" уходящие из России компании

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для привлечения иностранных компаний, уходящих с российского рынка.

"Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1,4 тыс. крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов", - сказал он в четверг на расширенном заседании правительства, Токаева цитирует РИА Новости.

Президент напомнил, что ранее поручал правительству подготовить пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности и отработать его с потенциальными инвесторами.

"Данная работа всё ещё ведётся в режиме совещаний и встреч. В части конкретных результатов пока мало чем можно похвастаться. Новых проектов, по существу, нет", - констатировал он.