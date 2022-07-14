В аэропорту Екатеринбурга задержали дебошира с наркотиками

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали 36-летнего мужчину с наркотическим веществом. Перед этим он устроил дебош.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, нарушитель порядка находился на первом этаже около авиакасс. Он был пьян и выражался грубой нецензурной бранью. Агрессора немедленно доставили в дежурную часть линейного отдела, а при личном досмотре в кармане его шорт нашли пакетик с белым порошком. Содержимое было тут же изъято и направлено на исследование.

В дальнейшем экспертиза показала, что вещество является синтетическим наркотиком общей массой 1,578 грамма. По закону это относится к крупному размеру.

Как выяснили транспортные полицейские, нарушитель – уроженец Кемеровской области. Официально он нигде не работает. В отношении дебошира следователями линейного отдела МВД в аэропорту Кольцово возбуждено уголовное дело по статье о хранении наркотиков.