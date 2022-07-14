Хозяйке собак, которые загрызли семилетнюю девочку в Забайкалье, вынесли приговор

В Забайкалье суд вынес приговор по уголовному делу о гибели семилетней девочки в результате нападения собак в селе Домна.

Местная жительница Татьяна Качеева признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), сообщает прокуратура Забайкалья.

Судом установлено, что женщина держала дома 13 беспородных собак. При этом она не предпринимала должных мер по обеспечению безопасности других людей. У дома не было ограждений, животные были на бесконтрольном выгуле.

Хозяйка приговорена к 1 году 10 месяцам заключения. Суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с содержанием и разведением собак, на 2 года 10 месяцев.

Напомним, трагедия произошла 22 января. Как сообщали в СКР, тело ребенка было найдено на одном из пустырей. На нем имелись следы нападения животных.

Ранее сообщалось, что расследованием гибели семилетней девочки в Забайкальском крае займутся следователи Главного следственного управления СК России. Такое поручение отдал глава СКР Александр Бастрыкин в связи с широким общественным резонансом.