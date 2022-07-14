СМИ: Северск под оперативным контролем сил РФ и ДНР

Силы РФ и ДНР зашли в Северск, в городе ведутся зачистки, сообщает источник ТАСС, близкий к Народной милиции ЛНР. Источник уверен, что скоро город будет полностью освобожден от оккупационных войск.

Накануне вечером помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что союзные силы уже зашли в городскую черту Соледара, а ВСУ отходят.

"Похоже, что через пару дней Соледар будет свободен", — сказал он агентству.

Также вчера глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что союзные войска ведут наступление на четырех направлениях - в направлении Славянска, Северска, Артемовска на севере ДНР и Угледара, который расположен юго-западнее Донецка.

В течение последней недели освободительные силы добились успехов. Были взяты Богородичное близ Святогорска, Владимировка и Триполье на подступах к Соледару и другие села.

Военный обозреватель Юрий Подоляка считает, что оборона ВСУ на линии Северск - Соледар - Артемовск затрещала, им нужно отходить в Славянск и Краматорск, так как позади Северска и Соледара расположены низины.