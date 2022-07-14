14 Июля 2022
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Политика Украина
пшеница, зерно, кубань, сельское хозяйство (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

WSJ: Сделка по "зерновому вопросу" подразумевает частичное разминирование и прекращение огня

Ключевые аспекты плана по возобновлению экспорта украинского зерна через Черное море предусматривают частичное разминирование Украиной портов и подходов к ним, прекращение огня для прохождения караванов судов с зерном, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, соглашение предполагает возможность вывозить зерно из трех портов Украины конвоями в сопровождении украинских судов при условии прекращения огня.

Кроме того, Вооруженные силы Турции будут проверять пустые суда, прибывающие в гавани.

13 июля Турции, России, Украины и ООН в ходе переговоров по теме экспорта зерна из Украины договорились создать координационный центр в Стамбуле. Также было достигнуто согласие по системе совместного контроля зерна в портах.

В Кремле заявили, что работа по зерновому вопросу ведется по линии военных. "Информация будет предоставляться оттуда по мере необходимости", - цитирует Regnum пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Теги: зерно, украина, прекращение огня



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