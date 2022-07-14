14 Июля 2022
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Следственный комитет, автомобиль (2012) | Фото:izvestia.ru

В Прикамье задержали подозреваемого в убийстве двух женщин

В Пермском крае задержан мужчина, подозреваемый в убийстве двух женщин 1987 и 1973 годов рождения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

Тела погибших с огнестрельными ранениями были обнаружены в доме поселка Красный Берег. Кроме того, в доме был ранен мужчина. Его доставили в больницу. Следователи возбудили дело по статье "убийство дух лиц". Как установили правоохранители, подозреваемый - ранее судимый местный житель, 1961 года рождения, сожитель одной из убитых женщин.

"По данным следствия, 12 июля 2022 года в квартире двухквартирного жилого дома находилась компания мужчин и женщин после совместного распития спиртного. В это время в квартиру пришел сожитель одной из присутствующих женщин и позвал ее домой. На этой почве между сожителями произошел конфликт, после которого мужчина сходил к себе домой, вооружился снаряженным карабином, и, вернувшись обратно, смертельно ранил сожительницу, ее подругу, а также причинил ранения находившемуся там же мужчине. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Следователем проведены осмотры места происшествия и жилища задержанного, где было обнаружено и изъято огнестрельное оружие. Допрошены свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: мужчина, подозреваемый, убийство



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