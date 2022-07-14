14 Июля 2022
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Общество Свердловская область
озеро Шарташ в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге доступ к озеру Шарташ открыли после вмешательства приставов

В Екатеринбурге лишь после вмешательства судебных приставов удалось обеспечить доступ к озеру Шарташ.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, ранее было возбуждено исполнительное производство об обязании должника обеспечить свободный доступ к Шарташу и его береговой полосе на участке по улице Рыбакова в уральской столице. Данная территория была огорожена.

Однако владелец участка не спешил убирать ограждения. Тогда судебные приставы взыскали с него исполнительский сбор в 5 тысяч рублей. А когда и это не подействовало, был составлен административный протокол.

Лишь после этого должник убрал все ограждения. Как отметили в ГУФССП, сейчас доступ к озеру Шарташ обеспечен.

Напомним, что в МЧС Свердловской области признали безопасными только шесть пляжей в регионе. Все остальные являются "дикими".

Теги: Шарташ, озеро, приставы, Екатеринбург



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