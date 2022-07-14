Глава ВОЗ призвал все страны вернуться к масочному режиму

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал все страны вернуть масочный режим на фоне вновь растущей заболеваемости COVID-19.

Он выразил обеспокоенность тем, что новые субштаммы "Омикрона" вызвали новую волну госпитализаций и смертей от коронавируса по всему миру, пишет Regnum.

Гебрейесус заявил, что пандемия "далека от завершения", это демонстрируют новые волны вируса.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что введение каких-либо ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19 в России не требуется. Однако людям с хроническими заболеваниями и пожилым россиянам необходимо соблюдать масочный режим из-за нового роста заболеваемости коронавирусом.

Власти трех российских регионов рекомендовали гражданам вернуться к ношению масок как минимум в общественных закрытых помещениях, а также возобновить вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса. Это Москва, Санкт-Петербург и Калужская область.