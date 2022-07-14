В свердловских городах могут появиться кинотеатры "на газоне"

Летний кинотеатр под открытым небом может появиться в каждом из городов Свердловской области. Такую идею озвучил глава региона Евгений Куйвашев, отметив популярность просмотра фильмов "на газоне" в ЦПКиО.

"Рад, что кинотеатр на газоне в парке Маяковского в Екатеринбурге стал так популярен. Надо подумать — может быть, нам сделать такой в каждом городе?" — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Напомним, кинотеатр расположится на аллее Маяковского — справа от главной арки, а первый показ состоялся 1 июля. Посмотреть мультфильмы и кинокартины можно на протяжении всего июля с 16.00 и до позднего вечера.