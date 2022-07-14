14 Июля 2022
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Экономика В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

Россия заинтересована в строительстве газовой генерации в Казахстане

Россия заинтересована в строительстве газовой генерации в Казахстане.
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"С точки зрения Казахстана… Пока рассматриваются проекты в части строительства газовой генерации. Для нас это интересно, у нас есть определенный технический потенциал. С точки зрения наших производителей энергетического оборудования идёт достаточно серьёзное взаимодействие", - цитирует РИА Новости замминистра энергетики России Павла Сниккарса.

Напомним, вскоре после ряда резонансных заявлений президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по поводу поддержки западных санкций и невозможности признания ДНР и ЛНР соседняя республика выступила страной-партнером международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге, на которую приехали премьер-министры Михаил Мишустин и Алихан Смаилов. Стало понятно, что партнёрство в настоящее время носит стратегический характер, и сам Казахстан как может зарабатывает на транзите товаров. Возможно, это и не прямое игнорирование западных санкций, но для России – уж точно расширение окна на Восток.

Теги: Павел Сниккарс, Минэнерго РФ, сотрудничество, Россия, казахстан



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