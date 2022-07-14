14 Июля 2022
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Конвейер Автоваза. (2022) | Фото: пресс-служба Автоваза

"АвтоВАЗ": цены на Lada снизятся в ближайшее время

Цены на автомобили Lada снизятся в ближайшее время, в том числе, на фоне запуска программ льготного автокредитования и стабилизации курса рубля.

Как заявил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, Минпромторг готовит программы поддержки спроса, которые позволят снизить конечную цену на транспортные средства. "Мы полагаем, что определенная стабилизация, коррекция цен может быть уже в ближайшее время", — сказал он.

"После запуска этой программы мы точно видим, что машины, которые производятся сейчас — так сказать, в антисанкционном формате — будут продаваться дешевле, чем на пике", — отметил Соколов. Он отметил, что ранее стоимость комплектующих выросла из-за курсовых разницы, сообщает РИА "Новости".  

Напомним, "Автоваз" возобновил сборку трехдверной Lada Niva Legend в комплектации 2022 модельного года. Цены на новую "Ниву" будут объявлены в ближайшее время.

Теги: АвтоВАЗ, Lada, автопром



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