Рогозин рассказал, на какой высоте будет размещена РОСС

Перспективную Российскую орбитальную служебную станцию (РОСС) разместят на такой же орбите, с которой отечественный ядерный буксир "Зевс" будет отправлять корабли к Луне и в дальний космос, чтобы космонавты могли обслуживать его.

Как заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, наклонение орбиты станции должно быть точно таким же, как наклонение орбиты "Зевса", которая в свою очередь должна быть таким, каким необходимо его иметь с точки зрения оптимальной отлетной траектории к Луне.

По словам директора госкорпорации, он встречался с руководством Ракетно-космической корпорации "Энергия", которая готовит эскизный проект РОСС, и обсуждал этот вопрос. Новая станция, возможно, будет размещена не на орбите с наклонением 97-98 градусов, которая была выбрана ранее. Как отметил Рогозин, орбита также будет высокоширотной, но уже не полярной.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" заявил, на орбите с наклонением 51,6 градуса "все понятно и давно изучено". Глава госкорпорации считает, что полет по орбите с наклонением 51,6 градуса, на которой сейчас работает МКС, дает возможность изучать человека в условиях космического пространства. При этом Рогозин отметил, что РОСС на орбите с наклонением 96-98 градусов будет идеальна для наблюдения за Землей.