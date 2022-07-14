Рогозин рассказал, на какой высоте будет размещена РОСС

14 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Мы всерьез пока ничего не начинали"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Наука и техника В России
(2020) | Фото: permkrai.ru

Рогозин рассказал, на какой высоте будет размещена РОСС

Перспективную Российскую орбитальную служебную станцию (РОСС) разместят на такой же орбите, с которой отечественный ядерный буксир "Зевс" будет отправлять корабли к Луне и в дальний космос, чтобы космонавты могли обслуживать его.

Как заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, наклонение орбиты станции должно быть точно таким же, как наклонение орбиты "Зевса", которая в свою очередь должна быть таким, каким необходимо его иметь с точки зрения оптимальной отлетной траектории к Луне.

По словам директора госкорпорации, он встречался с руководством Ракетно-космической корпорации "Энергия", которая готовит эскизный проект РОСС, и обсуждал этот вопрос. Новая станция, возможно, будет размещена не на орбите с наклонением 97-98 градусов, которая была выбрана ранее. Как отметил Рогозин, орбита также будет высокоширотной, но уже не полярной.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" заявил, на орбите с наклонением 51,6 градуса "все понятно и давно изучено". Глава госкорпорации считает, что полет по орбите с наклонением 51,6 градуса, на которой сейчас работает МКС, дает возможность изучать человека в условиях космического пространства. При этом Рогозин отметил, что РОСС на орбите с наклонением 96-98 градусов будет идеальна для наблюдения за Землей.

Теги: Рогозин, РОСС



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.03.2022 01:16 Мск Рогозин: Новая орбитальная станция может стать военно-прикладной
Ранее 29.11.2021 15:53 Мск "Роскосмос" создаст универсальный космический корабль для новой станции


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети