Власти РФ подтвердили рост заболеваемости коронавирусом

Людям с хроническими заболеваниями и пожилым россиянам необходимо соблюдать масочный режим из-за нового роста заболеваемости коронавирусом.

Как заявил представитель пресс-службы Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания с участием главы ведомства Анны Поповой, гражданам "не рекомендуется пренебрегать базовыми мерами предосторожности" и рекомендуется пользоваться антисептическими средствами. Также сохраняется рекомендация по прохождению ревакцинации против коронавируса раз в полгода.

За неделю число новых случаев COVID-19 в Москве выросло на 57% по сравнению с предшествующей неделей, сообщают "Ведомости".

Ранее Роспотребнадзор заявил, что введение каких-либо ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19 в России не требуется, сообщает Роспотребнадзор.