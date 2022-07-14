14 Июля 2022
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Общество В России
экспресс-тест на коронавирус (2022) | Фото: Накануне.RU

Власти РФ подтвердили рост заболеваемости коронавирусом

Людям с хроническими заболеваниями и пожилым россиянам необходимо соблюдать масочный режим из-за нового роста заболеваемости коронавирусом.

Как заявил представитель пресс-службы Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания с участием главы ведомства Анны Поповой, гражданам "не рекомендуется пренебрегать базовыми мерами предосторожности" и рекомендуется пользоваться антисептическими средствами. Также сохраняется рекомендация по прохождению ревакцинации против коронавируса раз в полгода.

За неделю число новых случаев COVID-19 в Москве выросло на 57% по сравнению с предшествующей неделей, сообщают "Ведомости".

Ранее Роспотребнадзор заявил, что введение каких-либо ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19 в России не требуется, сообщает Роспотребнадзор.

Теги: коронавирус, Роспотребнадзор, эпидемия



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Ранее 13.07.2022 08:19 Мск Роспотребнадзор не собирается вводить ограничения из-за роста случаев COVID-19


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