ВШЭ: возможно падение импорта из дальнего зарубежья в 2022 году на четверть

14 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Мы всерьез пока ничего не начинали"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
Экспорт, Импорт (2018) | Фото: ВладТайм

ВШЭ: возможно падение импорта из дальнего зарубежья в 2022 году на четверть

Стоимостный объем российского импорта товаров из стран дальнего зарубежья по итогам 2022 года может упасть на 24% по сравнению с 2021 годом до $200 млрд.

Как говорят эксперты в исследовании института "Центр развития" НИУ ВШЭ, в мае текущего года стоимость импорта из дальнего зарубежья составила $14,2 млрд. Относительно аналогичного периода 2021 года спад замедлился до 33% по сравнению с 37% в апреле.

С устраненной сезонностью показатель месяц к месяцу вырос примерно на 1% после такого же спада в апреле и обвала на 46% в марте. Однако, как сказано в исследовании, изменения импорта в апреле – мае находятся на уровне погрешности расчетов и могут сильно поменяться после раскрытия данных таможенной статистики.

Расчет стоимости импорта из-за отсутствия данных Федеральной таможенной службы строился на основе зеркальной статистики отдельных стран – ключевых торговых партнеров. В страновой структуре импорта из дальнего зарубежья преобладали поставки из ЕС (по итогам 2021 года их доля составляла почти 36%) и Китая (около 28%), сообщают "Ведомости".

Напомним, Минпромторг обновил перечень товаров для параллельного импорта в Россию.

Как сообщается на сайте ведомства, в список добавлена продукция брендов Siemens, BMW и Lego. Эти компании ранее заявили о прекращении прямых поставок в Россию.

Теги: ВШЭ, импорт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.07.2022 01:00 Мск Минфин не исключил бартер вместо расчетов в долларах и евро


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети