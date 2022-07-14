ВШЭ: возможно падение импорта из дальнего зарубежья в 2022 году на четверть

Стоимостный объем российского импорта товаров из стран дальнего зарубежья по итогам 2022 года может упасть на 24% по сравнению с 2021 годом до $200 млрд.

Как говорят эксперты в исследовании института "Центр развития" НИУ ВШЭ, в мае текущего года стоимость импорта из дальнего зарубежья составила $14,2 млрд. Относительно аналогичного периода 2021 года спад замедлился до 33% по сравнению с 37% в апреле.

С устраненной сезонностью показатель месяц к месяцу вырос примерно на 1% после такого же спада в апреле и обвала на 46% в марте. Однако, как сказано в исследовании, изменения импорта в апреле – мае находятся на уровне погрешности расчетов и могут сильно поменяться после раскрытия данных таможенной статистики.

Расчет стоимости импорта из-за отсутствия данных Федеральной таможенной службы строился на основе зеркальной статистики отдельных стран – ключевых торговых партнеров. В страновой структуре импорта из дальнего зарубежья преобладали поставки из ЕС (по итогам 2021 года их доля составляла почти 36%) и Китая (около 28%), сообщают "Ведомости".

Напомним, Минпромторг обновил перечень товаров для параллельного импорта в Россию.

Как сообщается на сайте ведомства, в список добавлена продукция брендов Siemens, BMW и Lego. Эти компании ранее заявили о прекращении прямых поставок в Россию.