Зюганов: Вслед за КНДР и другие государства признают ДНР и ЛНР

Вслед за Северной Кореей и Сирией другие государства тоже признают ЛНР и ДНР.

Об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Приветствую решение Корейской Народно-Демократической Республики о признании ДНР и ЛНР! Оно назрело. Уверен, что вслед за Сирией и КНДР вскоре последуют и другие государства!" — заявил политик в своем Telegram-канале.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Северная Корея стала второй в мире страной, признавшей суверенитет республики.

О намерении признать независимость ДНР заявляла Сирия, но пока официально этого не произошло.