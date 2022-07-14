14 Июля 2022
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Политика В России ДНР и ЛНР
Геннадий Зюганов (2022) | Фото: duma.gov.ru

Зюганов: Вслед за КНДР и другие государства признают ДНР и ЛНР

Вслед за Северной Кореей и Сирией другие государства тоже признают ЛНР и ДНР.

Об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Приветствую решение Корейской Народно-Демократической Республики о признании ДНР и ЛНР! Оно назрело. Уверен, что вслед за Сирией и КНДР вскоре последуют и другие государства!" — заявил политик в своем Telegram-канале.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Северная Корея стала второй в мире страной, признавшей суверенитет республики.

О намерении признать независимость ДНР заявляла Сирия, но пока официально этого не произошло.

Теги: Зюганов, КНДР, ЛДНР



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Ранее 13.07.2022 20:21 Мск Украина из-за признания КНДР независимости Донбасса объявила о разрыве дипломатических отношений
Ранее 13.07.2022 15:48 Мск Северная Корея признала независимость ДНР - Пушилин


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