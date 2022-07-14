14 Июля 2022
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Экономика В России
ВТБ (2022) | Фото: Telegram-канал ВТБ

Банк России хочет продать ВТБ всю группу "Открытие"

Центробанк России рассматривает продажу ВТБ всей группы "Открытие", в том числе сам банк, НПФ "Открытие" и "Росгосстрах".

Об этом заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. "Для предоставления наилучших возможностей по развитию банковского бизнеса и группы "Открытие", и группы ВТБ их слияние было бы наиболее правильным", – заявил он, сообщают "Ведомости".

Сделка по присоединению банка "Открытие" к ВТБ закроется не раньше предстоящей осени, заявил в середине июня глава ВТБ Андрей Костин. Он назвал процесс продажи "трудоемким" и указал на необходимость согласования ряда технических моментов.

Теги: группа Открытие, ВБТ, ЦБ РФ



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