Банк России хочет продать ВТБ всю группу "Открытие"

Центробанк России рассматривает продажу ВТБ всей группы "Открытие", в том числе сам банк, НПФ "Открытие" и "Росгосстрах".

Об этом заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. "Для предоставления наилучших возможностей по развитию банковского бизнеса и группы "Открытие", и группы ВТБ их слияние было бы наиболее правильным", – заявил он, сообщают "Ведомости".

Сделка по присоединению банка "Открытие" к ВТБ закроется не раньше предстоящей осени, заявил в середине июня глава ВТБ Андрей Костин. Он назвал процесс продажи "трудоемким" и указал на необходимость согласования ряда технических моментов.