14 Июля 2022
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iPhone 11 Pro и 11 Pro Max (2019) | Фото:ios.gadgethacks.com

Ритейлер "М.видео" начал продавать "как новые" iPhone

Ритейлер "М.видео" начал продажу подержанных смартфонов.

Как заявил представитель ритейлера, пока что покупателям доступны только модели iPhone в состоянии "как новые". На сайте представлено две модели iPhone в различных цветах и с разным объемом памяти: iPhone 11 и iPhone XR. Стоимость некоторых подержанных гаджетов в состоянии "как новые" может быть не намного меньше, чем у сопоставимых с ними новых моделей.

Так, б/у iPhone XR с 64 Гб памяти в сером цвете можно купить за 38 тыс. 490 руб., а новое устройство этой же модификации, но в красном цвете – за 39 тыс. 999 руб. Подержанный iPhone 11 64 Гб стоит 39 тыс. 990 руб., аналогичный новый аппарат продается на сайте за 47 тыс. 999 руб.

Продавать б/у аппараты в офлайн-магазинах "М.видео" пока не планирует: только на сайте с самовывозом после полной предоплаты.

Напомним, "Связной" первым из крупных ритейлеров страны подтвердил начало ввоза электроники в Россию через параллельный импорт. Речь идет о смартфонах и часах Samsung, последней линейке iPhone и игровых приставках PlayStation, Xbox и Nintendo.

Теги: М.видео, смартфоны, iPhone



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