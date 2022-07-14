Бизнес просит кабмин РФ заморозить индексацию тарифа "Платона" на 2023 год

Предпринимательские объединения, представляющие крупнейшие производственные, торговые и транспортные компании, направили письмо на имя первого вице-премьера России Андрея Белоусова с просьбой дать поручение о моратории на индексацию тарифа системы "Платон" на 2023 год.

Его подписали руководители Ассоциации международных автомобильных перевозчиков, Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики, Российского автотранспортного союза, Национальной мясной ассоциации, Союза производителей соков, воды и напитков, Национального союза производителей молока ("Союзмолоко"), Ассоциации компаний интернет-торговли, Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз", Российского зернового союза и НП "Русбренд".

Отмечается, что заморозка позволит не увеличивать транспортную составляющую в конечной цене товаров, сообщают "Ведомости".