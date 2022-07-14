Медведев отреагировал на рекомендации ЕС по транзиту в Калининградскую область

Признание Европейским союзом справедливости требований России по транзиту в Калининградскую область — редкий случай, когда разум победил русофобию.

Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"ЕС нехотя признал, что требования по транзиту в НАШУ Калининградскую область справедливы. Редкий случай, когда кретинизм и пещерную русофобию в Брюсселе победили просветы разума. Или... пробрал понос от страха потерять выгодный транзит по территории России", — заявил политик.

Напомним, Еврокомиссия опубликовала инструкцию для стран — членов ЕС по транзиту товаров из России. Транзит запрещенных товаров по автодорогам, организованный российскими операторами, не разрешается. Для железнодорожного транспорта такого запрета нет.