14 Июля 2022
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
убор зерновых, сельское хозяйство, зерно, уборочная (2021) | Фото: vk.com/gov.tuva

Зеленский заявил о прогрессе по вывозу украинского зерна

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что достигнут определенный прогресс на переговорах в Турции по восстановлению экспорта продовольствия из страны через Черное море.

"Украинская делегация доложила мне, что есть определенный прогресс. В ближайшие дни обсудим детали с генеральным секретарем ООН", - сказал глава государства, сообщает "Интерфакс".

13 июля Турции, России, Украины и ООН в ходе переговоров по теме экспорта зерна из Украины договорились создать координационный центр в Стамбуле. Также было достигнуто согласие по системе совместного контроля зерна в портах.

Переговоры проходят в закрытом режиме. Состав делегаций неизвестен.

Теги: Зеленский, Украина, зерно



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