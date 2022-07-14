Зеленский заявил о прогрессе по вывозу украинского зерна

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что достигнут определенный прогресс на переговорах в Турции по восстановлению экспорта продовольствия из страны через Черное море.

"Украинская делегация доложила мне, что есть определенный прогресс. В ближайшие дни обсудим детали с генеральным секретарем ООН", - сказал глава государства, сообщает "Интерфакс".

13 июля Турции, России, Украины и ООН в ходе переговоров по теме экспорта зерна из Украины договорились создать координационный центр в Стамбуле. Также было достигнуто согласие по системе совместного контроля зерна в портах.

Переговоры проходят в закрытом режиме. Состав делегаций неизвестен.