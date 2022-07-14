На Урале завод отметил 260-летие выплавкой свинца

13 июля в посёлке Верх-Нейвинский на территории филиала "Производство сплавов цветных металлов" (ПСЦМ) АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК) отметили 260-летие предприятия юбилейной выплавкой свинца. Прошедшая в преддверии Дня металлурга выплавка состоялась в присутствии ветеранов завода, передает корреспондент Накануне.RU.

Плавка была приурочена к трём памятным датам, связанным со становлением предприятия. 260 лет назад, в 1762 г., Прокофий Демидов основал Верх-Нейвинский железоделательный и чугуноплавильный завод, от которого ведет свою историю ПСЦМ. 255 лет назад, в 1767 г., завод произвёл первое железо в небольших печах-домницах. Ровно 250 лет назад, 13 июля 1772 г., была запущена большая домна и выдана первая металлургическая продукция — 5,49 пудов (90 т) чугуна.

Памятное мероприятие состоялось в металлургическом цехе. Директор по работе с персоналом "Уралэлектромеди" Дмитрий Галенковский поприветствовал ветеранов и передовиков: "Мы гордимся, что на нашем предприятии осуществляется выпуск металла. Важно, что это продолжение устоев, династий, правил и традиций, заложенных ветеранами".

Он уточнил, что производство металла всегда было важной работой не только во времена Демидовых, но и во всю последующую историю предприятия. Директор филиала Тагир Хафизов сообщил, что предприятие является уникальным и перерабатывает продукты УГМК.

После тожественных речей состоялась церемонии награждения лучших работников филиала ПСЦМ. Почётную грамоту "Уралэлектромеди" получили инженер Татьяна Прусакова, машинист крана Надежда Самоделкина, слесарь Леонид Князев, начальник участка хозяйственных работ Алексей Понасюк. Благодарственное письмо АО получили приёмо-сдатчик сырья, полуфабрикатов, готовой продукции Юлия Корнилова, замначальника транспортного цеха Дмитрий Волков, плавильщик Александр Гайдунов.

После этого состоялась юбилейная плавка, которую провели работники Алексей Баландин, Никита Гончаров, Александр Власов, Егор Бизлепкин. Она состоялась под руководством старшего мастера Алана Тагиева.

"Здесь мы из полупродуктов получаем свинец, продолжая доизвлекать все сопутствующие металлы. Ежегодно выпускаем 20 тыс. т свинца. Предприятие очень сильно "выросло" в плане экологии. Вы видели конструкцию печей. В СССР газы выходили в атмосферу, сейчас в атмосферу попадает газ, очищенный от пыли, которую забирают обратно на производство", — сказал начальник металлургического цеха Александр Волков.

На территории промышленной площадки действует плотина длиной 1 км, построенная в 1770-х гг. Она знаменита каменной кладкой по принципу египетских пирамид, при которой каждый камень заклинивался без раствора. Начальник участка собственной генерации энергоцеха филиала Илья Ежов рассказал журналистам, что на колесе плотины установлен генератор, который вырабатывает 10 кВт электроэнергии. Её хватает для освещения прилегающей территории.

Сегодня ПСЦМ — современное предприятие, которое производит марочный свинец и сплавы по передовым технологиям. В металлургическом цехе установлены коротко-барабанные печи с уникальной системой аспирации. В ремонтно-механическом цехе предприятие изготавливает нестандартизированное оборудование. Здесь производят уникальные образцы техники и запасные части по заказам российских и зарубежных промышленных предприятий.