Место притяжения по новым стандартам благоустройства - набережная Нижневартовска преображается

Набережная Нижневартовска уже сейчас место проведения массовых городских мероприятий и центр притяжения горожан. Здесь проходили мероприятия в День молодежи, в рамках фестиваля "Самотлорские ночи", проводятся различные игры, конкурсы, квесты.

Но благоустройство этой главной в столице Самотлора общественной локации продолжается. Принимая решение о благоустройстве этой территории, власти города исходили из того, что она должна выполнять не только функцию берегоукрепления, но стать местом интересным, комфортным и соответствовать требованиям одного из самых популярных мест для отдыха и занятий спортом жителей города. Проект благоустройства набережной был разработан с учетом пожеланий жителей.

Напомним, что в марте 2019 года жителям Нижневартовска презентовали проект благоустройства набережной реки Оби. Тогда состоялась публичная презентация эскизов, на основе которых и начались работы. Проект получил поддержку от присутствовавших на презентации, обсуждался с общественниками, депутатами.

"Безусловно, облик города формируют его общественные пространства. Набережная реки Оби - излюбленное место отдыха наших земляков - в прошлом году заметно преобразилась на двух участках», - отметил глава города Дмитрий Кощенко.

В своем телеграмм-канале глава Нижневартовска сообщил, что в этом сезоне завершить работы очередного этапа благоустройства набережной планируется к сентябрю: "Обновленный участок набережной, протяженностью 500 метров, планируем сдать к осени".

Чтобы успеть к сроку подрядчики трудятся интенсивно, работы проводят с соблюдением всех технологических требований. Сейчас на объекте работают более 30 человек, задействованных на разных участках. На верхнем уровне набережной готовы пешеходные дорожки, места для цветников и газонов, а также практически окончено оформление мест под зоны отдыха. Вскоре соберут беседку, установят лавочки, урны и подвесные шестнадцатиметровые качели для взрослых.

Напомним, благоустройство Набережной Нижневартовска идет в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», а также при финансовой поддержке ПАО НК «Роснефть» в рамках Соглашения о сотрудничестве с правительством Югры.

Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» находится на контроле губернатора Югры Натальи Комаровой, главы города Нижневартовска Дмитрия Кощенко.

«Благоустройство города - это направление в работе городских властей больше всего волнует нижневартовцев. Мы это видим по количеству поступающих обращений и сообщений. Безусловно, облик города формируют его общественные пространства. Набережная реки Оби - одно из них, она будет такой, какой ее хотят видеть наши жители», - отметил в ходе рабочей поездки на объект глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

И.О. заместителя главы города, директора департамента по строительству Станислав Чеботарев рассказал в интервью Накануне.RU, что сейчас выполняется третий этап работ. Это более 500 метров, насыщенных самыми разными локациями как по функционалу, так, соответственно, и по видам работ.

Вообще, благоустройство набережной Нижневартовска символично поделено на четыре зоны: «Начало», «Романтика», «Эпоха» и «Современность». Каждая из них включает в себя различные архитектурные решения. Среди них: детские тематические площадки, выставочный комплекс об исследователях и ученых, площадка для организации крещенских купаний, прокат спортивного инвентаря, площадка для занятий спортом, пешеходные зоны и зоны для велодорожек и бега.

"Сейчас заканчивается укладка дорожной плитки, вертикальные стены облицовываются, создаются велодорожки, спортивные площадки. Возводятся малые архитектурные формы, детские площадки, различные игровые рекреации. Набережная в целом преображается. Уже поставлены источники освещения, видеонаблюдения. Предварительно все проверили, работает отлично", - сказал Станислав Чеботарев.

По поводу создания современной системы освещения территории вартовчане говорили в ходе постоянного диалога с городскими властями - и при личных встречах, и в постах в соцсетях, и через представителей общественников.

"Наши жители неоднократно обращались с просьбой установить здесь современное и качественное освещение. Провели его пробный запуск - посмотрели, какие участки нуждаются в дополнительной подсветке. Отмечу, что фонари изготовлены из анодированного алюминия, устойчивого к коррозии. Ранее в общественных пространствах Нижневартовска мы такие светильники не использовали. Эстетику территории дополняют современные опоры освещения. Думаю, горожане оценят", - написал в своем телеграмм-канале глава города после проведения испытаний осветительного комплекса на набережной.

"Прокладку кабельных линий, протяженностью около 2600 метров, осуществляли под землей методом горизонтального бурения – кабель прокладывали в трубе. Это позволило не вскрывать дорожное покрытие и газоны. Управление освещением осуществляется от специализированного оборудования с автоматическим дистанционным телемеханическим и ручным местным управлением», – рассказал главный инженер МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Павлык.

Если говорить обо всем комплексе благоустройства, то надо отметить ,что городские власти реализуют амбициозную задачу - создать набережную Оби как место, удобное для всех и сразу. То есть, здесь создаются и просто зоны отдыха, и для занятий спортом, прогулок с детьми и, конечно, пространства для проведения масштабных мероприятий города в самых разных форматах. В этом году реконструируется участок от улицы Ханты-Мансийской до проезда Куропаткина.

Одной из важных особенностей проекта благоустройства набережной является создание инклюзивной среды (удобные спуски, детская площадка для детей с особенностями здоровья).

Каждая деталь проекта набережной в столице Самотлора разработана с учетом комфорта, красоты и удобства для категорий вартовчан самых разных возрастов: плитка, имитирующая песок набережной; велодорожки, выполненные в графичном шахматном цвете; плавные переходы с одного уровня набережной на другой. И во всех создаваемых локация особое внимание отведено инклюзивной среде.

Что касается возможностей занятий спортом, то, как пояснил Накануне.RU Станислав Чеботарев, на набережной реализуются различные ниши для любителей и не только. Большинство из них ориентировано на летнее время года, но и в условиях суровой сибирской зимы вартовчанам будут предоставлены возможности. "Там и тренажеры предусматриваем, все будет скомплектовано под различные времена года", - отметил Станислав Чеботарев.

Рабочие подрядной организации индивидуального предпринимателя Михаила Пучина уже приступили к строительству бульвара для пешеходов. Создаются велодорожки с прорезиненными покрытиями (с применением полиуретановой поверхности из резиновой крошки). Такая технология для движения соответствуют федеральным стандартам. Кроме того, они обладают водонепроницаемой структурой, не скользят во время дождя, имеют амортизирующие свойства.

Важно, что в реконструкции учтены и погодные факторы, и обеспечение безопасности граждан. На набережной функционирует система водоотведения. Вдоль пешеходных дорожек размещены ливнеприемники. А вся создаваемая общественная зона оснащена системой видеонаблюдения.

Дорожки для велосипедистов и бегунов будут выполнены в коричневом (терракотовом) и сером исполнении. Для безопасности эти зоны разделены. Такой подход уже оценили представители клуба «Веловартовск».

Вообще, важный момент любого благоустройства общественных территорий - это необходимость постоянного диалога с горожанами. В Нижневартовске это прекрасно понимают. Городские власти на самом начальном этапе привлекли общественность к совместным усилиям. На старте проект реконструкции набережной был презентован городской общественности, а в процессе работ по реконструкции мэрия города постоянно организует участие активных горожан.

"Общественность обязательно участвует в контроле работ. У нас закреплены специалисты УКСа - кураторы, также при департаменте строительства администрации города есть общественный совет. Мы представляем этап работ - промежуточные этапы - собираемся, общественники смотрят. Если в связи с импортозамещением происходят какие-то замены, мы все это обсуждаем и с общественниками тоже", - говорит Станислав Чеботарев.

А следить за актуальными новостями о ходе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» вартовчане имеют сразу несколько возможностей - на официальном сайте органов местного самоуправления Нижневартовска по хештегам #нацроекты86 и #ЖИГС, в официальных аккаунтах в социальных сетях: в группах в ВКонтакте и Одноклассниках «Официальный Нижневартовск». И, судя по комментариям и постам, вартовчане следят и очень ждут окончания нового этапа работ по реконструкции набережной.

Любопытно, что в ходе работ по реконструкции в 2022 году на набережной реализовано сразу несколько новаций. Например, впервые для Нижневартовска применили новую систему газонового покрытия – рулонный газон.

"За счет муниципалитета рулонный газон применяется впервые. Может быть, на частных территориях кто-то уже и применял, но вот в таких масштабах как набережная - впервые. Изучили, конечно, аналоги, посмотрели опыт коллег, надеемся он приживется. В чем основная задача – мы сразу получаем готовый эффект. Не стоит дожидаться пока взойдет, прорастет. Это очень удобно на сегодняшний день.", - говорит Станислав Чеботарев.

По словам подрядчика - индивидуального предпринимателя Михаила Пучина, всего будет выложено около пяти тысяч квадратных метров газона.

А на днях на набережной начались работы по возведению целого детского городка. Все изюминки будущей детской игровой зоны на набережной Нижневартовска сложно даже перечислить. Их просто очень много. И в определении набора возможностей еще на стадии эскиза принимали участие общественники.

«Одна из особенностей проекта благоустройства набережной - создание инклюзивной детской площадки. Ее проект согласовывали с представителями общественных организаций», - отметил директор МКУ «Управление капитального строительства г. Нижневартовска» Иван Силецкий.

«Детский комплекс будет включать яркие многофункциональные элементы: «Самолет», «Качели», «Автобус» и другие. Часть малых архитектурных форм уже собраны, остальные закуплены и уже скоро будут доставлены в город. Среди них - канатная дорога, игровой комплекс «Океан», веревочная карусель, навесные качели для всех возрастов и многое другое», - рассказал Михаил Пучин.

Все элементы детской площадки подобраны с учетом того, чтобы играть могли дети, передвигающиеся в инвалидных колясках. Есть пандусы, сами конструкции из гладких, но не скользящих элементов. После установки всех МАФов пол площадки уложат резиновым покрытием.

Также на набережной появятся скульптуры зверей, которые изготовлены на одном из заводов Подмосковья. Как только будет подготовлена территория, фигуры ручной работы установят. Уже идет строительство амфитеатра и продолжается работа по озеленению. Также строители выполнили возведение каркаса общественного туалета с доступностью для маломобильных граждан. Кроме того, будет предусмотрена комната матери и ребенка.

Вообще, стоит отметить, что глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко поручил создать на набережной не просто комфортную городскую среду, в том числе с учетом велосипедного и пешеходного движения, но и обратить особое внимание на создание условий для маломобильных граждан.

Подрядчики говорят, что все вопросы с финансированием и закупкой необходимых элементов решены. Строители идут по графику, степень готовности оценивают сейчас как 60-70%. Обещают сдать первый этап реконструкции к сентябрю 2022 года. При этом, параллельно будут продолжать благоустройство очередной части набережной.