В Одесской области украинские боевики выгнали на улицу пациенток родильных домов с новорожденными детьми

В Одесской области украинские боевики выгнали на улицу пациенток родильных домов с новорожденными детьми. Об этом сегодня во время брифинга сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает корреспондент Накануне.RU.

"В населенных пунктах Доброслав и Красноселка Лиманского района Одесской области боевики украинских вооруженных формирований используют в качестве командных пунктов и казарм здания больниц и станций скорой помощи, при этом, всех больных, независимо от состояния их здоровья, а также пациенток родильных отделений с новорожденными детьми цинично выгнали из лечебных учреждений, а медицинский персонал, пытавшийся помешать бесчеловечным действиям неонацистов, подвергли физическому насилию. В очередной раз призываем международные организации, в первую очередь, Всемирную организацию здравоохранения оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях", - сообщил Мизинцев.

Также, по его данным, в городе Угледар Донецкой Народной Республики в поликлинике (ул. Молодежная) боевиками националистических формирований оборудованы казармы, огневые позиции и склады боеприпасов. В непосредственной близости от учреждения и на прилегающей территории размещены тяжелая техника и артиллерия, минометные позиции, на крыше здания - расчеты ПЗРК.

По информации генерала, в городе Дружковка ДНР в здании поликлиники № 1 (ул. Котляревского) военнослужащие ВСУ оборудовали огневые позиции и снайперские точки, в подвале в качестве живого щита насильно удерживают персонал и пациентов. Подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено.

Мизинцев также сообщил, что в городе Белозерское ДНР в городской больнице (ул. Фестивальная) неонацисты оборудовали опорный пункт, склады боеприпасов и вооружения, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась.