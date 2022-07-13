В Челябинской области загорелся грузовой поезд

Орской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Пострадавших нет, задержек движения поездов не допущено. Предварительная причина происшествия – неисправность электрооборудования.

В Челябинской области на станции Сара Южно-Уральской железной дороги произошло возгорание локомотива грузового поезда следовавшего по маршруту Оренбург-Карталы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.





