14 Июля 2022
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локомотив, грузовой поезд, пожар (2022) | Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Челябинской области загорелся грузовой поезд

В Челябинской области на станции Сара Южно-Уральской железной дороги произошло возгорание локомотива грузового поезда следовавшего по маршруту Оренбург-Карталы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Пострадавших нет, задержек движения поездов не допущено. Предварительная причина происшествия – неисправность электрооборудования.

Орской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Теги: локомотив, грузовой поезд, пожар



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