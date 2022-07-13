14 Июля 2022
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Следственный комитет, автомобиль (2012) | Фото:izvestia.ru

В Добрянке мать около года истязала дочь

В Добрянке возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ истязание заведомо несовершеннолетнего, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Девочку отправили в центр реабилитации детей.

"Следствием установлено, что с июня 2021 года по апрель 2022 года обвиняемая, находясь по месту жительства в квартире, испытывая неприязнь, нетерпимость и раздражение к 12-летней дочери, ложно воспринимая цели воспитания ребенка, осознавая, что в силу возраста, материальной и психологической зависимости потерпевшая не способна оказать ей какого-либо сопротивления, неоднократно оскорбляя дочь, систематически причиняла ей физические и психические страдания, побои и иные насильственные действия", - говорится в сообщении.

В адрес органов внутренних дел и органов опеки внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Теги: мать, дочь, истязание



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