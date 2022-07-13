13 Июля 2022
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина ДНР и ЛНР
(2006) | Фото: www.communisme-bolchevisme.net

Украина из-за признания КНДР независимости Донбасса объявила о разрыве дипломатических отношений

МИД Украины заявил, что разрывает дипломатические отношения, прекращает политические и экономические контакты с Северной Кореей после признания КНДР Донецкой и Луганской народных республик.

Киев осудил решение КНДР. В министерстве заявили, что оно не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины

"В ответ на такой недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народной Демократической Республикой. Политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций", - говорится в опубликованном заявлении.

Северная Корея стала второй в мире страной, признавшей суверенитет ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. МИД ДНР опубликовал фотографию, на которой посол КНДР в России Син Хон Чхоль вручает послу ДНР Ольге Макеевой документ о признании независимости.

Ранее о намерении признать независимость ДНР заявляла Сирия, но пока официально этого не произошло.

Теги: северная корея, днр, денис пушилин



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.07.2022 15:48 Мск Северная Корея признала независимость ДНР - Пушилин


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