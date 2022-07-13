В трех местах прорвало: в Выборгском районе Петербурга теплосети не выдержали плановых испытаний

Гидравлические испытания ГУП «ТЭК СПб» 13 июля в Выборгском районе Петербурга отметились мощным фонтаном горячей воды в районе дома № 17 по улице Луначарского и еще несколькими прорывами по другим адресам. В результате первой из череды коммунальных аварий на теплосетях затопило десятки метров проезжей части, в связи с чем движение автомобилей и общественного транспорта на данном участке затруднено. Об инциденте сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Помимо фотографий с места вытекания в посте опубликованы видеоролики, на которых виден масштаб проблемы. В частности, один из автомобилей оказался в непосредственной близости от места ЧП как раз в тот момент, когда из-под дорожного покрытия на несколько метров вверх вырвался фонтан горячей воды. Пострадал ли кто-то из находившихся внутри людей и транспорт — не сообщается.

«Есенина плывет... Как обычно прорыв в том же месте — напротив 16-го дома», — говорит за кадром на одной из опубликованных под постом видеозаписей местный житель.

В комментариях пользователи «ВКонтакте» раскритиковали коммунальщиков и чиновников профильного ведомства Смольного, которые уже несколько лет подряд не могут провести полноценный ремонт коммуникаций на данном проблемном участке. По словам одного из местных жителей, по улице Есенина только недавно было проложено новое асфальтовое покрытие. Также петербуржцы сообщили о еще нескольких схожих коммунальных авариях на теплосетях в радиусе двух километров.

Подписчики паблика «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» подтвердили, что на расстоянии менее двух километров произошел схожий прорыв. В частности, на пересечении улицы Руднева и Поэтического бульвара проезжая часть также оказалась затоплена в результате аварии на трубопроводе.

Кроме того, один из комментаторов сообщил о еще одном горячем фонтане, забившем сегодня на расположенном параллельно Луначарского Суздальском проспекте.

В теплоэнергетической компании ГУП «ТЭК СПб» отметили, что по меньшей мере фонтан на проспекте Луначарского образовался в результате проведения плановых гидравлических испытаний тепломагистрали. На трубе диаметром 500 мм выявлен слабый участок. Представители предприятия добавили, что в 15:25 аварийная бригада локализовала вытекание.

«Ненадежный участок теплосети был выявлен 13 июля в ходе гидравлических испытаний от котельной Парнас и включен в план ремонта. Гидравлические испытания в Выборгском районе продолжатся согласно утвержденному ранее график», — заявили в ГУП «ТЭК СПб».

Напомним, на фоне продолжающихся проверок на прочность теплосетей в Северной столице неоднократно происходили коммунальные аварии на изношенных и исчерпавших свой эксплуатационный ресурс участках коммуникаций. Так, вечером в пятницу, 8 июля, на пересечении Шуваловского и Комендантского проспектов в Приморском районе в ходе гидравлических испытаний прорвало дефектную трубу диаметром 600 мм, также находящуюся в ведении ГУП «ТЭК СПб». А 22 июня зафиксирована череда из четырех аварий в результате мероприятий по проверке на наличие дефектов, проводимых сотрудниками АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Ветхие теплосети — системная проблема в городе на Неве, которую чиновники из команды Александра Беглова не торопятся решать. В СМИ и экспертном сообществе неоднократно отмечалось, что в Смольном не уделяют должного внимания замене и реконструкции изношенных трубопроводов, что доставляет массу трудностей горожанам, особенно в отопительный сезон.