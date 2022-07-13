В трех местах прорвало: в Выборгском районе Петербурга теплосети не выдержали плановых испытаний

13 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Мы всерьез пока ничего не начинали"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Санкт-Петербург
петербург, потоп, прорыв теплотрассы, лп (2022) | Фото: соусети/скрин

В трех местах прорвало: в Выборгском районе Петербурга теплосети не выдержали плановых испытаний

Гидравлические испытания ГУП «ТЭК СПб» 13 июля в Выборгском районе Петербурга отметились мощным фонтаном горячей воды в районе дома № 17 по улице Луначарского и еще несколькими прорывами по другим адресам. В результате первой из череды коммунальных аварий на теплосетях затопило десятки метров проезжей части, в связи с чем движение автомобилей и общественного транспорта на данном участке затруднено. Об инциденте сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

прорыв, теплосеть, гидравлические испытания, лп(2022)|Фото: https://vk.com/spb_today?w=wall-68471405_16889709

Помимо фотографий с места вытекания в посте опубликованы видеоролики, на которых виден масштаб проблемы. В частности, один из автомобилей оказался в непосредственной близости от места ЧП как раз в тот момент, когда из-под дорожного покрытия на несколько метров вверх вырвался фонтан горячей воды. Пострадал ли кто-то из находившихся внутри людей и транспорт — не сообщается.

прорыв теплотрассы, петербург, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

«Есенина плывет... Как обычно прорыв в том же месте — напротив 16-го дома», — говорит за кадром на одной из опубликованных под постом видеозаписей местный житель.

В комментариях пользователи «ВКонтакте» раскритиковали коммунальщиков и чиновников профильного ведомства Смольного, которые уже несколько лет подряд не могут провести полноценный ремонт коммуникаций на данном проблемном участке. По словам одного из местных жителей, по улице Есенина только недавно было проложено новое асфальтовое покрытие. Также петербуржцы сообщили о еще нескольких схожих коммунальных авариях на теплосетях в радиусе двух километров.

петербург, прорыв теплотрассы, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

петербург, прорыв теплотрассы, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

прорыв теплотрассы, петербург, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

петербург, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

петербург, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

петербург, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

Подписчики паблика «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» подтвердили, что на расстоянии менее двух километров произошел схожий прорыв. В частности, на пересечении улицы Руднева и Поэтического бульвара проезжая часть также оказалась затоплена в результате аварии на трубопроводе.

петербург, потоп, прорыв теплотрассы, лп(2022)|Фото: соусети/скрин

Кроме того, один из комментаторов сообщил о еще одном горячем фонтане, забившем сегодня на расположенном параллельно Луначарского Суздальском проспекте.

петербург, лп(2022)|Фото: соусети/скрин

В теплоэнергетической компании ГУП «ТЭК СПб» отметили, что по меньшей мере фонтан на проспекте Луначарского образовался в результате проведения плановых гидравлических испытаний тепломагистрали. На трубе диаметром 500 мм выявлен слабый участок. Представители предприятия добавили, что в 15:25 аварийная бригада локализовала вытекание.

«Ненадежный участок теплосети был выявлен 13 июля в ходе гидравлических испытаний от котельной Парнас и включен в план ремонта. Гидравлические испытания в Выборгском районе продолжатся согласно утвержденному ранее график», — заявили в ГУП «ТЭК СПб».

Напомним, на фоне продолжающихся проверок на прочность теплосетей в Северной столице неоднократно происходили коммунальные аварии на изношенных и исчерпавших свой эксплуатационный ресурс участках коммуникаций. Так, вечером в пятницу, 8 июля, на пересечении Шуваловского и Комендантского проспектов в Приморском районе в ходе гидравлических испытаний прорвало дефектную трубу диаметром 600 мм, также находящуюся в ведении ГУП «ТЭК СПб». А 22 июня зафиксирована череда из четырех аварий в результате мероприятий по проверке на наличие дефектов, проводимых сотрудниками АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Ветхие теплосети — системная проблема в городе на Неве, которую чиновники из команды Александра Беглова не торопятся решать. В СМИ и экспертном сообществе неоднократно отмечалось, что в Смольном не уделяют должного внимания замене и реконструкции изношенных трубопроводов, что доставляет массу трудностей горожанам, особенно в отопительный сезон.

Теги: плановые испытания, теплотрасса, коммунальная авария, петербург, смольный



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети