Еврокомиссия опубликовала инструкцию для стран - членов ЕС по транзиту товаров из России

Еврокомиссия опубликовала инструкцию для стран - членов ЕС по транзиту товаров из России.

Как сообщает ТАСС, транзит запрещенных товаров по автодорогам, организованный российскими операторами, не разрешается. Для железнодорожного транспорта такого запрета нет: можно перевозить нефть и нефтепродукты, уголь, сталь, железо, дерево, цемент и другие невоенные продукты. Однако страны - члены ЕС обязаны контролировать процесс - объемы транзита должны оставаться в пределах средних величин за последние три года, перевозимые товары не должны привести к обходу режима санкций ЕС. При этом перевозить военную продукцию, товары двойного назначения и технологии нельзя.

Напомним, ранее "Известия" со ссылкой на неназванный источник сообщили об исключениях, которые ЕС предусмотрит в седьмом санкционном пакете, чтобы вывести из-под санкций транзит товаров в Калининградскую область через Литву. В Москве, якобы, назвали такой шаг удовлетворительным.

Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обдумываются разные сценарии ответа на действия Литвы, но Кремль "пока не хочет говорить чего-то больше". При этом президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко уже обсудили возможный совместный ответ на ограничения транзита.