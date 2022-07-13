Жители Белгорода бьют окна и плитку и обвиняют в этом ВСУ, чтобы получить компенсацию – глава региона

Жители Белгорода начали бить плитку и окна в своих домах, чтобы потом списать это на обстрелы ВСУ и получить компенсацию от властей. Об этом во время прямой линии с пользователями "ВКонтакте" заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.