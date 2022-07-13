Жители Белгорода бьют окна и плитку и обвиняют в этом ВСУ, чтобы получить компенсацию – глава региона
Жители Белгорода начали бить плитку и окна в своих домах, чтобы потом списать это на обстрелы ВСУ и получить компенсацию от властей. Об этом во время прямой линии с пользователями "ВКонтакте" заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"К сожалению, кто-то начинает воспринимать ситуацию как возможность сделать за счет других источников ремонт, поменять окна на пластиковые. Начинают разбивать кафельную плитку. Начинают бить окна", - констатировал губернатор.
Приграничный регион периодически подвергается обстрелам с территории Украины, власти оплачивают восстановление поврежденного имущества.