13 Июля 2022
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Политика В России За рубежом
(2004) | Фото: Накануне.ru

Канада временно сняла санкции с оборудования "Газпрома", необходимого для работы "Северного потока"

Канада временно сняла санкции с оборудования, необходимого "Газпрому" для прокачки газа по "Северному потоку". Власти страны выдали временную лицензию (до 2024 года) компании Siemens Energy – она сможет заниматься ремонтом и транспортировкой турбин для "Газпрома". За указанное время предполагается отремонтировать в общей сложности пять турбин. Первая уже отремонтирована и через Германию направится в Россию в ближайшие дни. А "Газпром" сможет уже в этом году отправить в Канаду для обслуживания еще две турбины, пишет "Коммерсант".

Отремонтированная турбина предназначена для компрессорной станции "Портовая" в Ленобласти.

Ранее в Еврокомиссии также выразили мнение, что возврат турбины не является нарушением санкций, наложенных Канадой и Европой на Россию. Представитель ЕК Тим Макфи отметил, что санкции не распространяются на оборудование для транзита газа.

К тому же на западе распространено мнение (его, в частности, высказывал министр экономики Германии), что турбину Кремль будет использовать как предлог для отключения Европы от "Северного потока". Вернув в Россию турбину, западные страны "лишат Путина этого предлога".

Ранее "Газпром" сократил прокачку газа в Европу по "Северному потоку" из-за проблем с оборудованием на компрессорной станции "Портовая" в Ленобласти. Российская компания заявила, что одной из проблем является отсутствие турбины Siemens, переданной на сервисное обслуживание до начала военной спецоперации. Обслуживание турбина проходила в Канаде. С 11 по 21 июля работу обеих ниток трубопровода приостановили для планового обслуживания.

Теги: канада, газпром, турбина, северный поток, санкции



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