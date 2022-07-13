В ЕС опровергли информацию об успешных переговорах по калининградскому транзиту

Официальный представитель Еврокомиссии опроверг информацию о переговорах с Россией по разблокировке транзита грузов в Калининград, передает РИА Новости. Ранее и в Кремле заявили, что ситуация еще очень далека от "финализации", хотя Москва и ожидает некоторых подвижек в этом вопросе.

Напомним, ранее "Известия" со ссылкой на неназванный источник сообщили об исключениях, которые ЕС предусмотрит в седьмом санкционном пакете, чтобы вывести из-под санкций транзит товаров в Калининградскую область через Литву. В Москве, якобы, назвали такой шаг удовлетворительным.