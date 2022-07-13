13 Июля 2022
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Экономика За рубежом
(2004) |

Курс доллара поднялся выше евро впервые за 20 лет

Курс доллара поднялся выше евро на волне рекордной инфляции в США. Это произошло впервые с декабря 2002 года.

Как следует из данных торгов, по состоянию на 15.53 мск курс евро к доллару снижался до 1,0026 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0036 доллара.

Минутами ранее показатель достигал 0,9999 доллара впервые с 2002 года, пишет РИА Новости.

12 июля впервые за 20 лет курсы доллара и евро в России сравнялись. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что проблемы евро связаны с политикой Лондона и Вашингтона, которые "развели европейцев как наперсточники". Он посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях на фоне слабеющего евро.

Теги: доллар, евро, курс



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