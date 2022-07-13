В Пермском крае отменили требование об обязательной вакцинации

В Пермском крае отменили требование об обязательной вакцинации. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального Роспотребнадзора, передает корреспондент Накануне.RU.

Постановление вступило в силу с 11 июля.

Напомним, 1 июля Роспотребнадзор снял все "ковидные" ограничения, в том числе обязательный масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. При этом в ведомстве отметили, что в случае ухудшения обстановки эти ограничения могут вернуть.

В настоящий момент ношение масок в помещении вернули в Москве, которая стала первым регионом, отменившим ковидные ограничения: 14 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене масочного режима в столице, а также о снятии ковидных ограничений для граждан и бизнеса.