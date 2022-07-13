Вредные примеси в воздухе продержатся в Свердловской области до конца недели

Неблагоприятные метеорологические условия в Свердловской области, из-за которых не могут рассеяться вредные примеси в атмосферном воздухе, продержатся до вечера 16 июля. Об этом сообщает Уралгидрометцентр.

До 20.00 этой субботы в регионе объявлены НМУ первой степени опасности. Вдобавок на Среднем Урале с 13 по 15 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность - 4-ый класс горимости леса по региональной шкале.

Напомним, что только за последние сутки площадь пожаров на землях лесного фонда Свердловской области увеличилась с 6 до 196 га.