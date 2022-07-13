Северная Корея признала независимость ДНР - Пушилин

Северная Корея стала второй в мире страной, признавшей суверенитет ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Это еще одна победа нашей дипломатии. Данное политическое решение станет основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики. Двустороннее партнерство увеличит географию торговли для предприятий наших государств. Уверен, что нас ждет активное и плодотворное сотрудничество", - заявил глава ДНР.

А МИД ДНР опубликовал фотографию, на которой посол КНДР в России Син Хон Чхоль вручает послу ДНР Ольге Макеевой документ о признании независимости.

Ранее о намерении признать независимость ДНР заявляла Сирия, но пока официально этого не произошло.