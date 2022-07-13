Государство увеличило долю в "Аэрофлоте" до 73%

Доля государства (в лице Росимущества и Минфина) в группе "Аэрофлот" (авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа") выросла с 57,34% до 73,77% в результате допэмиссии.

"Росимущество и Минфин подали совместную заявку на приобретение 1 531 234 889 новых обыкновенных акций ПАО "Аэрофлот". Это соответствует уточненной потребности компании в финансировании и по цене размещения в размере 34,29 руб. соответствует 52,5 млрд руб.", - говорится в сообщении "Аэрофлота".

В компании надеются, что привлеченные средства помогут реструктуризировать задолженности по аккредитивам.